Famiglia legata,clan Palermiti rilascia alloggio popolare occupato abusivamente

A Bari, nel quartiere Japigia, una famiglia che occupava abusivamente un alloggio popolare in via Giorgio La Pira ha riconsegnato oggi le chiavi dell’abitazione. La famiglia è composta dalla moglie e dai figli di un presunto affiliato al clan Palermiti. La riconsegna è avvenuta senza la necessità di uno sgombero forzato, come era accaduto recentemente per un attico a Madonnella. Si prevede che la famiglia assegnataria designata dal Comune possa prendere possesso dell’alloggio già oggi.

Questa azione rientra in un programma più ampio di Arca Puglia, guidata dall’amministratore unico Piero De Nicolo, volto a ripristinare la legalità nell’assegnazione degli alloggi popolari. L’obiettivo è contrastare l’emergenza abitativa e contrastare il controllo del territorio da parte di clan e organizzazioni mafiose, che spesso gestiscono parallelamente l’assegnazione delle case popolari.

Nel solo 2024, Arca Puglia ha denunciato 57 occupazioni abusive e sventato altre 30 grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Attualmente, si contano 571 alloggi Arca occupati abusivamente su un totale di 8.500 nel capoluogo. L’azione di contrasto alle occupazioni abusive aveva preso di mira, anni fa, le venti case popolari occupate nel quartiere San Paolo, per le quali è in corso un processo penale che vede coinvolte 34 persone. La prossima udienza è fissata per il 5 giugno.