Falso pacco bomba davanti ufficio Postale a Cagliari

Falso allarme bomba questa mattina davanti all’ufficio postale di via Biasi a Cagliari. Qualcuno ha appoggiato una busta di carta per terra, vicino a una delle vetrine delle poste, dentro c’erano due bottiglie d’acqua e una scatola di cartone con agganciato, fissato con del nastro adesivo, un filo elettrico attorcigliato collegato allo spinotto per un caricabatteria d’auto. L’involucro è stato notato dai dipendenti dell’ufficio ed è scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante, con il dirigente Massimo Imbimbo, gli artificieri e la scientifica. La zona è stata transennate e le persone allontanate.

Gli artificieri per aprire il pacco hanno eseguito sul posto una radiografia scoprendo che dentro la scatola non c’era nulla di pericoloso ma solo due bottiglie piene presumibilmente di acqua.

Adesso sono in corso le indagini, da parte della Digos della Questura, per capire chi ha lasciato il falso pacco bomba davanti alle Poste e perché. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.