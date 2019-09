FALLIMENTO 278/15

TRIBUNALE DI BRESCIA

FALLIMENTO N. 278/15 (PR. /17)

PROJECT MANAGEMENT SERVICE ENGINEERING S.R.L.

CON SEDE IN BRESCIA

C.F. 01439890995

GIUDICE DELEGATO: DOTT. STEFANO FRANCHIONI

CURATORE: DOTT. RAG. LUCIANO ALDO FERRARI

IV° AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

Il sottoscritto Rag. Simonpaolo Cipriani, delegato alle operazioni di vendita, avvisa che il giorno il giorno 11/11/2019 ore 17.00 presso il Tribunale di Genova – Piazza Portoria 1 – Terzo piano – Aula 46, dei seguenti beni immobili:

LOTTO UNICO costituito da: Immobili siti nel Centro Direzionale Torre World Trade Center, nella delegazione di Sampierdarena (GE) facenti parte della piastra dell’immobile denominato 3A del P.P. San Benigno, formata da 3 piani fuori terra ed affiancata alla Torre denominata WTC e precisamente:

– immobile ad uso ufficio, posto al secondo piano, sito nel Comune di Genova, Via Scarsellini 10 (dieci), avente accesso da corridoio comune con il sub. 329 (non oggetto di vendita) tramite la scala A, suddiviso in numerosi locali tramite pareti mobili e gruppi di servizi igienici, oltre ad uscita di sicurezza indipendente: per l’intera proprietà. Consistenza: l’immobile è formato da un locale ingresso con piccolo ripostiglio, n. 7 uffici di medie/grandi dimensioni, n. 3 piccole sale riunioni e un bagno dirigenziale, n. 2 locali ripostiglio, n. 1 archivio, corridoio, disimpegni, n. 2 gruppin servizi igienici, maschio/femmina, ciascuno dotato di antibagno con lavabi, locale igienico per disabili e n. 6 locali w.c. E’ dotato di doppio ingresso, sia dalla scala A che dalla scala B. L’altezza

utile interna è di ml 3,00 al controsoffitto. Superficie lorda: mq. 898,00;

DATI CATASTALI: Comune di Genova, Sezione SAM, foglio 42, particella 103, sub. 328, Z.C. 3, cat. A/10, Classe 1°, consistenza vani 37, superficie catastale mq. 895, R.C. Euro 18.440,09, Via Angelo Scarsellini 10, piano secondo, proprietà 1/1. Alla costituzione: sub. 36 di vani 70, Via De Marini 1;

– corridoio comune (BCNC) ai sub. 328 e 329, posto al secondo piano, sito nel Comune di Genova, Via De Marini 10, contraddistinto con il sub. 371 (già 330): proprietà per la quota pari al 60%. Consistenza: è costituito da un locale rettangolare collegato al disimpegno della scala A, che da accesso agli uffici sub. 328 e 329, quest’ultimo (sub 329) non oggetto di vendita. Altezza utile interna ml 3,70.

DATI CATASTALI: come da variazione per Costituzione Bene Comune Non Censibile da C/2, in data 03.07.2017, prot. GE0108630: Comune di Genova, Sezione SAM, foglio 42, particella 103, sub. 371, BCNC, Via Angelo Scarsellini 10, piano secondo, proprietà 60%;

Superficie lorda: 20 mq. di proprietà indivisa.

– posto auto coperto nell’autorimessa al piano 1° interrato sub. 296, sito nel Comune di Genova, Via De Marini 19, Via Scarsellini 58, interno 139, altezza utile ml. 280: per l’intera proprietà;

DATI CATASTALI: Comune di Genova, Sezione SAM, foglio 42, particella 103, sub. 296, Z.C. 3, cat. C/6, Classe 4°, consistenza mq. 12, superficie catastale mq. 14, R.C. Euro 123,33, Via De Marini 19, Via Angelo Scarsellini 58, piano S1, interno 139, altezza utile ml. 280, proprietà 1/1. Alla costituzione: sub. 12 di 305 mq., classe 3, Via De Marini

1; successivamente sub. 152- int. S di 105 mq. cl 3; Superficie lorda: mq. 14;

– posto auto coperto nell’autorimessa al piano 1° interrato sub. 297, sito nel Comune di Genova, Via De Marini 19, Via Scarsellini 58, interno 140: per l’intera proprietà;

DATI CATASTALI: Comune di Genova, Sezione SAM, foglio 42, particella 103, sub. 297, Z.C. 3, cat. C/6, Classe 4°, consistenza mq. 12, superficie catastale mq. 14, R.C. Euro 123,33, Via De Marini 19, Via Angelo Scarsellini 58, piano S1, interno 140, proprietà 1/1. Alla costituzione: sub. 12 di 305 mq., classe 3,Via De Marini 1; successivamente sub. 152- int. S di 105 mq. cl. 3; Superficie lorda: mq. 14; I due posti auto sono adiacenti e situati nell’edificio costruito in aderenza a destinazione autosilos, direttamente collegato tramite ascensore e scala B.

PREZZO BASE € 3000.000,00

OLTRE IMPOSTE DI LEGGE.

Cauzione = 10% del prezzo offerto;

Deposito Spese presunte = 15% del prezzo offerto;

Termine per il saldo prezzo: 60 giorni dall’aggiudicazione.

Per dettagliata descrizione del lotto, stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità, nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare perizia ed avviso di vendita pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e sui siti www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it e www.ogginotizie.it www.tribunaliitaliani.it nonché presso lo studio del professionista delegato.

Le offerte in forma analogica (cartacee) dovranno essere presentate in busta chiusa ed in bollo presso lo studio del sottoscritto, previo appuntamento telefonico al numero 010.562910, in Genova, Piazza della Vittoria 12/19, entro le ore 13.00 del 08/11/2019 . In caso di presentazione dell’offerta con modalità cartacea all’offerta

dovranno essere allegati:

a) un assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento n. 278/2015 Project Management Service Engineering S.r.l.” di importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione;

b) un assegno circolare intestato al “Fallimento n. 278/2015 Project Management Service Engineering S.r.l.” di importo pari al 15% del prezzo offerto, a titolo di anticipazione sulle spese.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del 08/11/2019 , attraverso il portale del gestore della vendita www.fallcoaste.it secondo le modalità indicate nelle condizioni generali del sito stesso e nel presente avviso di vendita. Per assistenza in merito alla presentazione delle offerte in modalità telematica si potrà contattare il numero 0444/346211 o scrivere all’indirizzo help@fallco.it. In caso di presentazione dell’offerta con modalità telematica la cauzione e l’anticipazione delle spese dovranno essere versati esclusivamente a mezzo bonifico bancario e dovranno essere allegati all’offerta: a) la contabile del bonifico di importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione;

b) la contabile del bonifico di importo pari al 15% del prezzo offerto, a titolo di anticipazione sulle spese.

Entrambi i bonifici dovranno essere accreditati entro il giorno precedente a quello fissato per l’esame delle offerte sul conto corrente del gestore della vendita (IT69S0306911885100000001972 intestato a “Zucchetti Software Giuridico S.r.l.”). Nella causale dei bonifici dovranno essere indicati il nome e cognome (ovvero ragione sociale) dell’offerente, il numero della procedura, il numero del lotto e la causale del versamento (cauzione o anticipo spese).

La custodia degli immobili è per legge affidata al Curatore, Dr. Luciano Aldo Ferrari, e sono visionabili, previo appuntamento telefonico con il sottoscritto, Rag. Simonpaolo Cipriani al n.ro 010. 562910

N.B. SI SEGNALA CHE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.