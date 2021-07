Fallimenti pilotati, dieci arresti della polizia di Modena

Dieci persone sono state arrestate dalla polizia di Modena, su ordinanza del Gip, perché, secondo i capi d’accusa, facevano parte di un’organizzazione che ritardava il fallimento delle imprese, facendole diventare scatole vuote al momento di arrivare in tribunale e dirottando in investimenti all’estero i soldi dei creditori. I capi d’imputazione sono bancarotta fraudolenta, riciclaggio, auto-riciclaggio, falso in atti pubblici ed attestazioni, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Sarebbero coinvolti avvocati, commercialisti, un notaio e un ingegnere che, con alcuni prestanome, presentavano proposte di concordato strumentali.

I particolari dell’operazione verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà in Questura a Modena alle ore 11.15.