Expo 2020, smart mobility, sostenibilità e molto altro al centro della missione lombarda a Dubai

Expo Dubai 2020 e non solo al centro della missione istituzionale lombarda a Dubai, Abu Dhabi e a Sharjah. Il vicepresidente Sala: “E’ stato un grande successo”.

Mentre Attilio Fontana era in Cina per creare nuove vie di investimento con la provincia dello Shandong, il vicepresidente regionale si trovava negli Emirati Arabi per aprire link e collaborazioni economiche di carattere internazionale nei settori della Sostenibilità, Smart Mobility, Aerospazio e Scienze della Vita, oltre che discutere su Expo 2020. Erano questi gli obiettivi principali della missione istituzionale, conclusa in questi giorni, che il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala ha portato avanti negli Emirati Arabi, in particolare a Dubai, Abu Dhabi e a Sharjah, al fianco dei rappresentanti delle realtà istituzionali coinvolte, tra cui Arexpo, Politecnico di Milano, il Cluster Alisei Scienze della Vita e Assolombarda. “Questa è stata una missione di sistema che ha coinvolto diverse realtà lombarde con cui abbiamo lavorato in sinergia per identificare i settori di mercato più indicati in vista di Expo Dubai 2020 e non solo” ha commentato il vicepresidente Sala. “Si tratta di mettere le basi – ha aggiunto il vicegovernatore – per aprire le porte su questi mercati a tutta la filiera delle nostre aziende, dalle grandi alle micro. Per noi è stato un grande successo”.

Nel corso della missione, Sala ha partecipato anche alla fiera dell’Aerospazio Dubai Air Show, ha visitato la Sharjah American University e i centri di innovazione: Dubai Silicon Oasis Authority, Dubai Science Park, Dubai Sustainable City e Dubai Future Foundation. Ha inoltre avuto modo di presentare i numeri e i progetti della Lombardia allo Sceicco Hamed Bin Khadem Al Hamed, positivamente colpito dalle potenzialità lombarde. La missione, a cui hanno partecipato oltre 20 aziende lombarde, si inserisce all’interno del percorso di internazionalizzazione in mercati strategici promosso da Regione Lombardia in collaborazione con Unioncamere e Promos, ed è stata occasione di interscambio anche il workshop tra imprese emiratine e lombarde promosso dal Ministero dell’Economia degli Emirati in collaborazione con Promos e Unioncamere a cui sono intervenuti il Sottosegretario al Commercio Estero degli Emirati Abdulla Al Saleh, Sala e l’Ambasciatore d’Italia negli Emirati, Nicola Lener.