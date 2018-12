Ex Presidente di Federlazio di Frosinone, rinviato a giudizio per bancarotta fraudolenta

La prima udienza si terrà il 24 Gennaio del 2019 dinanzi al collegio penale reggino

Alessandro Casinelli, imprenditore ed ex Presidente di Federlazio di Frosinone, è stato rinviato a giudizio dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria con l’accusa di bancarotta fraudolenta.

Sotto processo anche i suoi ex collaboratori tra cui Giorgio Rea, ex direttore amministrativo del gruppo San’Alessandro, l’avvocato Pietro Domenico Mangiapelo e Giuseppe Musto, ex Presidente della cooperativa editoriale Calliope che gestiva il quotidiano La Provincia, costretto a chiudere dopo la vicenda e un giovane di Sora, Marco Petricca.

Casinelli, 35enne residente a Sora, avrebbe distratto denaro dalle casse della casa di cura “Villa Aurora”, provocandone il dissesto (secondo quanto emerso dalle indagini portate avanti dagli investigatori della Guardia Di Finanza di Reggio Calabria).

Dopo due anni dalle indagini, le fiamme gialle calabresi hanno fatto scattare l’arresto e lo scorso mese di Giugno, l’ex Presidente di Federlazio si era visto notificare l’ordinanza di custodia in cautelare in carcere. L’accusa di “associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta, l’autoriciclaggio e l’omesso versamento di ritenute”.