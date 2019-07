Una coppia divorziata ha deciso di trascorrere le vacanze insieme ai loro due figli minorenni. entrambi romeni di 37 anni sono arrivati a Caorle pochi giorni fa con i loro figli minorenni.

Quello che però doveva essere una vacanza si è trasformata in un vero e proprio incubo per la donna. L’ex marito l’ha aggredita a calci e pugni, costringendola a fuggire con i figli.

L’uomo era completamente ubriaco e li ha inseguiti in strada. Lì ha raggiunto la donna e ha continuato ad aggredirla, fino a che non ha deciso di strangolarla. Per fortuna, un passante ha deciso di intervenire.

Così ha bloccato l’uomo prima che la situazione degenerasse ulteriormente. La donna è entrata in un locale e non è uscita fino a quando non sono arrivati i carabinieri per portare via l’ex marito.

Adesso l’uomo è accusato di tentato omicidio. La donna è stata portata in ospedale e medicata. È stata dimessa con 30 giorni di prognosi.