Ex Br Balzerani non presenterà il suo libro ad Arezzo

La ex Br Barbara Balzerani non presenterà il suo libro ad Arezzo in quanto persona non gradita.

Barbara Balzerani, ex Br, non presenterà il suo libro ad Arezzo. Il Comune l’ha infatti definita persona non gradita. Barlzerani partecipò al rapimento di Aldo Moro e avrebbe dovuto presentare il suo libro “L’ho sempre saputo”, venerdì prossimo 14 giugno, alla Casa dell’Energia.

La presenza di Balzerani in un luogo pubblico ha subito destato polemiche. Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha subito dichiarato che: “Barbara Balzerani non si è mai pentita, dicendo no alla presentazione di un libro nella nostra città abbiamo evitato uno sfregio a tutta la comunità, a chi ancora soffre, a quanti lavorano per garantire la sicurezza nel Paese”.

Balzerani si era già recata in Toscana, in occasione di un incontro al centro sociale Cpa, il giorno dell’anniversario del rapimento di Moro.

In quell’occasione, aveva commentato una dichiarazione del capo della polizia Franco Gabrielli che aveva detto: “Vedere i brigatisti in tv era un oltraggio ai morti”. Balzerani rispose: “C’è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola. Io non dico che non abbiano diritto a dire la loro, figuriamoci. Ma non ce l’hai solo te il diritto, non è che la storia la puoi fare solo te”.