(Cittadino e Provincia) – Montone, 27 maggio ‘22 – L’estate si avvicina e la musica torna a rallegrare Montone con l’esibizione dei ragazzi della Scuola di musica della Società Filarmonica Braccio Fortebraccio, prevista in piazza Fortebraccio mercoledì 1 giugno, alle 21.

Il saggio degli allievi sarà un gustoso antipasto delle serate che saranno realizzate nella prossima Rassegna bandistica. Durante il piacevole appuntamento, sotto l’abile guida dei maestri, tutti gli allievi dei vari corsi suoneranno da soli o in piccoli gruppi vari strumenti, da quelli a fiato fino agli strumenti a percussione.

La Scuola di musica della Banda da molto tempo permette ai partecipanti di vivere uno scambio costruttivo e di crescita culturale attraverso lezioni di concerto, prove di sezioni, esercitazioni e concerti dimostrativi. Da qualche anno la Filarmonica Fortebraccio sta anche portando avanti un progetto più ampio con le scuole per portare la conoscenza della musica fino ai più piccoli, un modo per garantire un futuro ad una associazione con oltre 160 anni di storia.

