Due giorni con Mitteleuropean Race e Concorso Eleganza Città di

Trieste

Trieste, 22 mag – La Regione vede nella “Mitteleuropean Race” e

nel collegato “Concorso di Eleganza Città di Trieste” non solo

due appuntamenti prestigiosi per gli appassionati di auto d’epoca

ma un richiamo e una vetrina di grande appeal per i turisti che

scelgono il Friuli Venezia Giulia, con la cornice incomparabile

di piazza Unità a Trieste per suggellare le manifestazioni e

ospitare la sfilata e le premiazioni finali.

È il pensiero espresso dall’assessore regionale alle Autonomie

locali a margine del Concorso di eleganza promosso dal Club Aci

Storico e riservato ad autovetture costruite tra il 1910 e il

1970, che nell’edizione 2022 è stato vinto dalla Ferrari 212/ 225

Le Mans Touring.

Il percorso di regolarità dei bolidi del passato – è stato

evidenziato dall’assessore – ha attraversato ampie porzioni del

territorio regionale, dal Collio a Udine a San Daniele, e da

Sistiana a Muggia fino a Trieste, combinando la bellezza del

paesaggio con la curiosità per le auto più prestigiose del

passato in una chiave di turismo lento che permette di assaporare

scorci e momenti. La Regione ha patrocinato l’evento e continuerà

a sostenere tutte le manifestazioni che valorizzano il Friuli

Venezia Giulia, mostrandolo per quello che è – è stato detto dal

rappresentante della Giunta -: combinazione felice di natura e

cultura. Lo spettacolo di piazza Unità invasa dalle auto d’epoca

in una giornata di pieno sole – ha concluso l’assessore – è un

colpo d’occhio che i croceristi, la cui nave è ormeggiata alla

Stazione Marittima, non dimenticheranno.

