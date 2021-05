Evade fisco e ‘nasconde’ 600 mila euro, sequestrati beni

Non aveva dichiarato ricavi per 600 mila euro e aveva evaso le imposte per un totale di 130 mila euro. Per questo oggi i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Savona, nell’ambito di un’indagine per frode fiscale coordinata dalla Procura di Savona, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente per un valore complessivo di oltre 200 mila euro nei confronti di una nota impresa della Valbormida operante nel settore del riciclaggio dei rifiuti, con sede legale a Millesimo (Savona).

La misura cautelare è stata disposta dal gip nell’ambito di un procedimento penale.

I Finanzieri della Tenenza di Cairo Montenotte hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro le somme depositate su un conto corrente intestato alla società riconducibili al rappresentante legale dopo che avevano notificato all’imprenditore il provvedimento di confisca definitiva di un appartamento e cinque box in corso Marconi, a Cairo per un valore di oltre 130 mila euro.

L’uomo, titolare dell’impresa edile era stato sottoposto a una verifica fiscale nel 2016 e denunciato per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. Così era scattato il sequestro ma l’imprenditore è risultato nullatenente. Era la moglie a essere intestataria degli immobili sequestrati pur non percependo reddito.