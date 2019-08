Evade dai domiciliari, bloccato dai Carabinieri di Minturno

Il provvedimento scaturisce da un’informativa dell’arma, trasmessa all’a.g. in quanto l’arrestato, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, non aveva rispettato gli obblighi imposti, essendo stato rintracciato, durante un controllo operato dai militari, in orario e località diverse da quelle prestabilite.Il predetto, sottoposto a perquisizione personale, veniva inoltre trovato in possesso di un grammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, pertanto condotto presso la casa circondariale di Cassino (FR), così come disposto dal Magistrato.