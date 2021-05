Eurostat: Bolzano crescerà del 21% nei prossimi 30 anni

Bolzano nei prossimi 30 anni avrà un incremento demografico urbano del 21,5%. Lo rende noto Eurostat con le con le proiezioni demografiche per il periodo 2019-2050.

Mentre per gran parte della penisola è previsto un forte calo demografico, soprattutto per le isole, Bolzano risulta in controtendenza, seguita da Verona (+12,1%), Parma (+10%), Modena (+9%) e Bologna (+8,7%).

Delle cinque aree italiane che registreranno il calo più profondo, quattro si trovano in Sardegna e una in Sicilia: Carbonia-Iglesias (-25,5%), Medio Campidano (-24,6%), Oristano (-23,2%), Nuoro (-22,3%) ed Enna (-20,2%). (