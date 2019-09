Europei Volley maschile: esame di coscienza per l’Italia eliminata dalla Francia 3 set a 0

Termina ai quarti di finale l’avventura dell’Italia maschile agli Europei di volley 2019. La formazione di Blengini infatti viene sconfitta a Nantes dai padroni di casa della Francia per 3-0 con i parziali di 25-16, 27-25, 25-14. Juantorena a mezzo servizio per problemi fisici, Zaytsev mai in partita e così è la Francia a volare a Parigi per le semifinali, spinta da una super prestazione da parte del duo Ngapeth-Boyer. I francesi hanno ha impartito una sonora lezione di pallavolo, gli uomini di Tillie sono stati decisamente superiori e si sono guadagnati la semifinale contro la Serbia. L’Italia deve ripartire da qui e fare un serio esame interno.

Queste le parole del CT Blengini “Dispiace per come sono andate le cose. Non siamo quasi mai stati in grado di esprimerci e siamo stati quasi sempre in difficoltà. Certo rimane il rammarico per quel secondo set che forse ci avrebbe dato la possibilità di riaprire la gara ma questo è lo sport e le cose sono andate così. Abbiamo provato a cambiare qualcosa anche con quel cambio tattico, ma questa sera per noi proprio non era serata evidentemente. La Francia ha comunque giocato una grande gara e ha meritato“.