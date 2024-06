Europee, Manola Di Pasquale chiude all’Aquila la campagna elettorale. Appello al voto: «Scegliamo i diritti»

Manola Di Pasquale, candidata alle elezioni europee nella lista del Partito Democratico (circoscrizione Meridionale), ieri sera ha chiuso la sua campagna elettorale all’Aquila. In tanti hanno partecipato all’appuntamento aperto dagli interventi del segretario del PD dell’Aquila Nello Avellani, del segretario regionale del PD Daniele Marinelli e del consigliere regionale Luciano D’Amico.

Di Pasquale, avvocata e unica abruzzese della lista Dem, ha ricordato l’importanza del voto invitando i cittadini ad andare alle urne «perché le scelte che si compiono in Europa hanno ricadute dirette sulla vita di ognuno di noi: scegliamo che tipo di Europa vogliamo costruire», ha detto. «Noi del Partito Democratico abbiamo un’idea chiara: vogliamo un’Europa più solida, solidale, forte e autorevole sul piano internazionale. Che lavori per la pace e più attenta ai diritti delle persone: diritti che diamo per scontati ma che non lo sono e che forze di centrodestra stanno mettendo in discussione», ha aggiunto Di Pasquale ricordando come l’Abruzzo da vent’anni non esprima un eurodeputato: «Oggi possiamo cogliere questa opportunità: la famiglia progressista abruzzese ha i numeri per farlo, dobbiamo crederci. Nel corso di questa campagna elettorale ho toccato con mano quanta voglia di partecipazione ci sia fra le comunità democratiche della nostra regione. Nei numerosissimi incontri in ogni angolo d’Abruzzo ho avuto modo di ascoltare e fare mie le necessità di un territorio che merita di più. Ho incontrato amministratori, associazioni di categoria, operatori culturali ed economici, realtà ambientaliste e attivisti dei diritti, organizzazioni giovanili e tantissimi cittadini che chiedono un’Europa più vicina, forte ed attenta. Io e il PD andiamo in questa direzione», ha detto Di Pasquale.

Il consigliere regionale Luciano D’Amico ha sostenuto la candidatura di Di Pasquale sin dall’inizio e ieri sera ne ha sottolineato le competenze, la tenacia e la sensibilità su temi «centrali per il futuro della nostra Europa».

Il segretario regionale Daniele Marinelli ha invitato tutta la comunità Dem e progressista a votare Di Pasquale «perché l’Abruzzo ha bisogno dell’Europa e perché Manola Di Pasquale è una persona per bene, preparata, leale e che ha un’idea chiara di Europa».

Sarà possibile seguire la serata in diretta streaming .

https://www.youtube.com/live/4SOYaCNalrM