Europee: la Lega in Campania è al 19,2%

Risultati delle Europee: Movimento 5 Stelle primo partito in Campania, stacca la Lega di 11 punti.

Il Movimento 5 Stelle si conferma essere il primo partito in Campania con il 33,86%. Tuttavia, c’è sempre la Lega al 19,20%. Da sottolineare la crescita del partito di Salvini, che l’anno scorso, nel collegio Campania 1 si era fermato al 2,89%.

Il Pd è passato dal 12% al 19%. In tutta la circoscrizione dell’Italia meridionale Franco Roberti, candidato del Pd ha raccolto 142.146 consensi.

Roberti è l’ex assessore alla Legalità della Regione Campania ed ex procuratore nazionale antimafia. In particolare, a Napoli, Roberti ha ricevuto 48.788 preferenze. Entra per la prima volta nel Parlamento europeo, insieme a Giosi Ferrandino e Andrea Cozzolino del Pd, per il quale arriva la riconferma.

Per quanto riguarda invece il Movimento 5 Stelle, sono stati riconfermati Piernicola Pedicini, Chiara Maria Gemma, Laura Ferrara.

La Lega, per i suoi numeri, è rimasta molto indietro. A Napoli è il terzo partito (12,36%), dietro al Movimento 5 Stelle (39,86%) e il Pd (23,29%). Si è verificato un importante calo per Forza Italia, al 13,65%. Fratelli d’Italia porta a casa il 5,82%.

È importante sottolineare come sia stata bassa l’affluenza in Campania. Alle urne si è recato solo 47,62% degli elettori. Un dato abbastanza desolante.