Europa Conference League: prende piede la nuova competizione europea, start 2021-2022

Una pagina storica per il calcio europeo sta avendo inizio. Con il Comitato Esecutivo della UEFA che ha ratificato il nuovo volto delle terza competizione europea. Si tratta dell’Europa Conference League. Il suo debutto è fissato per la stagione 2021/2022 ma anche se il regolamento definitivo non è stato ancora ratificato è già tempo di prendere confidenza con questa manifestazione.

Ma andiamo ad esaminare nel dettaglio le principali peculiarità di questa nuova competizione:

La nuova competizione avrà lo stesso format di Champions League ed Europa League con una prima fase a gironi con 32 squadre partecipanti ed una seconda fase ad eliminazione diretta.

Con l’introduzione di questa nuova competizione, a partire dalla stagione 2021/2022 la fase a gironi dell’Europa League passerà da 48 a 32 squadre.

Le squadre verranno suddivise in otto gironi da quattro, ai quali faranno seguito ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale.

L’Italia dovrebbe avere una squadra qualificata. Ancora da stabilire se sarà la sesta o la settima classificata.