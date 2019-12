Eurochocolate Christmas, presentato il programma della seconda edizione

Quattro giorni dedicati al cioccolato sulla neve che animeranno le strade di Andalo dal 12 al 15 dicembre.

È stato presentato presso la sede di Trentino Marketing, a Trento, il goloso programma di Eurochocolate Christmas, seconda attesa edizione dell’imperdibile quattro giorni dedicata al felice connubio tra neve e cioccolato. Eurochocolate Christmas è organizzato da Gioform – titolare del marchio e del format Eurochocolate – e promosso dall’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella, Trentino Marketing, dall’Assessorato al Turismo della Provincia Autonoma di Trento e dai Consorzi Turistici dell’Altopiano della Paganella, che raggruppa i Comuni di Andalo, Fai della Paganella, Molveno, Cavedago e Spormaggiore.

Accompagnato dalla simpatica immagine grafica che vede in primo piano la popolarissima boule di vetro dalla quale, per l’occasione, scende neve mista a cioccolato, Eurochocolate Christmas torna con un ricco programma di iniziative diffuse che animeranno le principali piazze, strutture ricettive e di intrattenimento del Comprensorio, fino alle location più caratteristiche come rifugi, ristoranti e biblioteche, ciascuna delle quali ospiterà appuntamenti a tema cioccolato.

L’evento prenderà definitivamente il via, in tutta la sua dolcezza, da giovedì 12 dicembre. Ad attendere i golosi, tutti i giorni fino a Domenica 15, in Piazzale Paganella ad Andalo, gli appuntamenti firmati Masterchoc, dedicati agli amanti del cioccolato e delle tradizioni trentine, condotti da esperti pasticceri e cioccolatieri. In particolare, Dolce Trentino è il cooking show delle ore 15 alla scoperta dei dolci tipici della cucina trentina proposti in chiave cioccolato; alle 16.30 appuntamento con Il pranzo di Natale, incontro ravvicinato con i piatti della tradizione natalizia rivisitati a base di cacao; si prosegue alle ore 18, sempre da Giovedì a Domenica, con gli imperdibili Grappa e Cioccolato, insieme agli esperti dell’Istituto di Tutela Grappa del Trentino che abbineranno sapientemente i distillati della regione al cioccolato Vanini.

Per lo Speciale Weekend di Sabato e Domenica, il programma si arricchisce con due golosissimi appuntamenti mattutini: alle ore 10, con Praline fatte e mangiate, il Maître Chocolatier Nicola Maramigi creerà deliziose praline ripiene pronte da gustare, mentre alle ore 11 sarà la volta di Choco bòn dí alla scoperta del buongiorno trentino, che non si fa mai mancare una ricca colazione per la giusta carica di energia sulle piste. Le due mattinate si concluderanno alle ore 12 con La baita in casa, alla scoperta del classico piatto da gustare in baita accompagnato al cacao. Tutti gli incontri sono gratuiti. Per informazioni e prenotazioni: +39 328 3471062.