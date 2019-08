Euro 2020: concerto inaugurale al Colosseo

Gli Europei arriveranno anche a Roma e la Capitale si prepara.

Nella Capitale nel 2020 arriveranno gli europei. Dal 12 giugno al 12 luglio, il tour toccherà 12 città europee, compresa ovviamente la Città Eterna.

Allo Stadio Olimpico si giocheranno tre gare della fase a gironi e una dei quarti di finale, e soprattutto la gara inaugurale. Adesso saranno da definire le diverse location tra gare, finale e inaugurazione.

Il concerto inaugurale si terrà al Colosseo. Verrà poi costruito un football village a piazza del Popolo con i campi da futsal, due infopoint e schermi a led per seguire in diretta tutte le partite.

Sarà poi costruita una Fan Zone che avrà come poli di riferimento piazza del Popolo e via dei Fori Imperiale. Le altre zone interessate saranno piazza San Silvestro, piazza san Lorenzo in Lucina, largo dei Lombardi e piazza Mignanelli. In ogni punto ci sarà uno schermo con uno spettacolo diverso.

La cerimonia di inaugurazione si terrà ai Fori Imperiali con due palchi: uno a largo Corrado Ricci, l’altro all’interno del Colosseo dove ci sarà il concerto cui potranno assistere romani e appassionati.

Al Football Village, inoltre, sarà possible incontrare i propri idoli nell’area meet and greet. Ai Fori Imperiali verrà installato un maxi schermo a Led da 40 metri quadrati, in formato 16:9. La capienza dell’area sarà di 20mila persone.