eToro: piattaforma valida per i propri investimenti?

Ogni trader, prima di cimentarsi in un’attività finanziaria così impegnativa, necessita di riflettere su una scelta fondamentale: la piattaforma.

Tra i diversi broker affermati a livello internazionale e che godono delle certificazioni rilasciate ad enti di controllo, il cui scopo è tutelare gli investitori, appare eToro.

Piattaforma da un elevato successo, ha rivoluzionato il modo di fare trading online introducendo novità importanti, soprattutto per trader alle prime armi.

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio la piattaforma eToro, così da permettere a ciascuna tipologia di investitore di scoprire i servizi di uno dei broker più in voga del momento.

eToro: è una piattaforma sicura?

Il primo requisito da analizzare quando si seleziona una piattaforma per negoziare online è la regolamentazione della stessa. Verificare che un broker sia sottoposto a controllo di specifici enti è fondamentale per operare in totale sicurezza.

Nel caso specifico di eToro, è regolamentato da organi come la CySEC. Dunque, ha tutte le carte in regola per fornire i propri servizi in Europa.

Ciò significa che subito si può constatare che non è una truffa. Tali enti, come la CySEc o la CONSOB in Italia, impongono determinate norme ai broker affinché si tutelino gli utenti.

eToro: caratteristiche

Analizzando la piattaforma risaltano, prima di tutto, due caratteristiche: la semplicità e la chiarezza del sito web. Non a caso, è tra le prime scelte di traders che non hanno ancora dimestichezza con tali strumenti d’investimento.

In più, è una piattaforma multi-asset che consente di accedere agli asset e ai mercati più importanti.

Si tratta di un elemento abbastanza utile, in quanto si ha l’opportunità di diversificare il proprio portafoglio. Strategia vincente per coloro che cercano di marginalizzare il rischio e aumentare le possibili entrate.

Naturalmente, il broker mette a disposizione degli utenti una piattaforma completamente gratuita. L’unico costo è lo spread, ritenuto vantaggioso dalla community online.

eToro, per agevolare ulteriormente gli investitori privi di esperienza, offre la possibilità di iniziare con un conto demo. Simulazione di trading perfetta per verificare l’efficacia delle strategie elaborate senza incappare in errori: si opera utilizzando del denaro virtuale.

Novità introdotte da eToro

La piattaforma ha riscosso molto successo, attirando ogni tipologia di trader, per l’introduzione di due funzioni: Social Trading e Copy Trading.

Infatti, il broker in questione ha realizzato il primo network di trading online. Funzionante proprio come un social network, gli utenti possono interagire tra loro e scambiarsi, in tempo reale, consigli sugli investimenti.

Col Copy Trading è possibile replicare, direttamente sul proprio profilo, le azioni compiute da traders personalmente selezionati.

Ognuno potrà scegliere gli investitori in base ad uno storico sul proprio profilo che mostra i rendimenti passati.

S’impone come una buona possibilità per registrare risultati positivi sin da subito e imparare grazie a traders già affermati.

Non è un modo per farsi strada senza impegnarsi, ma è comunque una strategia per iniziare a comprendere il funzionamento della piattaforma e delle migliori metodologie d’investimento da adottare.

eToro: opinioni

In generale, si può affermare che le opinioni presenti sul web sono maggiormente positive. Non a caso, si tratta di uno dei broker migliori a livello mondiale.

eToro non è una piattaforma adatta principalmente ai principianti, ma anche a trader con esperienza.

Il motivo è semplice: una piattaforma chiara e facile da interpretare, offre il vantaggio di potersi focalizzare esclusivamente sui propri investimenti.

Con un conto deposito minimo di 200 euro, potrebbe essere una scelta anche per coloro che non dispongono di cifre elevate per iniziare.

Totalmente trasparente, ogni trader che selezionerà questa piattaforma, sarà reso consapevole degli eventuali rischi che corre.

Tutto ciò non significa che con eToro il successo è dietro l’angolo, ma con un supporto garantito come questo, la strada verso i propri scopi risulta più in discesa per chi è seriamente intenzionato a seguirla.