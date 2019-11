Estremismo di destra: 12 indagati

Una specie di arsenale è stato sequestrato dalla Digos nelle perquisizioni a 12 persone eseguite nel Senese nell'inchiesta sull'estremismo di destra. Oltre a tritolo e polvere da sparo, trovati nella disponibilità di un 60enne, sono stati inoltre sequestrati fucili di vario tipo, mitragliatori, pistole, coltelli di varie dimensioni, mannaie, e anche un lanciarazzi non funzionante, insieme a manganelli telescopici, mazze e tirapugni. I sigilli sono scattati anche per vari simboli nazisti e fascisti (tra cui svastiche e fasci littori) e anche per divise, elmetti e cappelli riproducenti quelli in dotazione agli eserciti tedesco e italiano durante la Seconda Guerra Mondiale.