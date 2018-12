Estratto tumore al cuore senza aprire il torace

A Padova è stato estratto un tumore al cuore senza aprire il torace.

Dopo 12 ore di intervento, una task-foce di specialisti, composta da cardiochirurghi, urologi, chirurgi epatobiliari, sono riusciti a estrarre un tumore al cuore senza aprire il torace.

Si tratta della prima volta che viene effettuato un intervento di questo tipo. Il paziente era già stato sottoposto un triplo by-pass orto-coronarico.

Durante un controllo per una patologia ai reni gli è stato trovato anche un tumore al cuore. In condizioni normali, si sarebbe dovuto asportare un rene tramite l’apertura dell’addome e la rimozione del trombo-tumore dal cuore attraverso l’apertura del torace e del cuore con l’ausilio del bypass cardiopolmonare totale.

Il tutto attraverso una stretta collaborazione tra urologi e cardiochirurghi. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha commentato dicendo: “La prima mondiale portata a compimento con successo da una task force di chirurghi dell’Azienda ospedaliera di Padova chiude nel migliore dei modi un anno di successi della sanità veneta e costituisce un viatico di progresso scientifico non solo per il 2019, ma per gli anni a venire.”

Un altro grande risultato per il Veneto che si riconferma essere una delle regioni più avanzate per il livello di avanguardia sanitaria.