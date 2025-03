Estetista abusiva eseguiva filler e botox senza laurea: sequestro da 500mila

A Latina, un’estetista è stata denunciata per esercizio abusivo della professione medica. L’indagata eseguiva trattamenti estetici invasivi come iniezioni di filler e botox senza avere le qualifiche mediche necessarie. Le indagini dei Carabinieri hanno rivelato che l’estetista raccoglieva informazioni sanitarie dai clienti e promuoveva i suoi servizi online a prezzi inferiori rispetto ai medici qualificati. La Procura ha emesso un decreto di sequestro preventivo della struttura, stimata in 500.000 euro. Le autorità invitano chi si è sottoposto a trattamenti presso la struttura a segnalare eventuali problemi e a verificare sempre le qualifiche dei professionisti sanitari.