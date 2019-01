Esplosione in una casa nel catanzarese: 89enne miracolosamente illeso

L’ipotesi più accreditata è una fuga di GPL

Esplosione all’interno di una abitazione su viale Vittorio Veneto nel comune di Torre di Ruggiero, nel catanzarese. E’ accaduto ieri sera, 6 gennaio, intorno alle 19:50 e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale. In casa c’era soltanto un uomo di 89 anni che si trovava in camera da letto e miracolosamente ne è uscito illeso. Era in evidente stato di shock ed è stato preso in cura dal personale medico del Suem118 per accertamenti.

L’esplosione è avvenuta all’interno dell’appartamento al 1° piano, e ha danneggiato infissi, porte e vetri delle finestre, che l’onda d’urto ha proiettato verso l’esterno a diversi metri di distanza. Le pareti interne hanno subito delle lesioni ma non c’è stato alcun danno alle strutture portanti dell’edificio. L’ipotesi più accreditata è una fuga di GPL , che ha trovato un innesco e ha provocato la deflagrazione.