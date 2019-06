Esplosione in palazzo del Comune vicino Roma a Rocca di Papa, un bimbo ferito grave

Un’esplosione si è verificata poco fa in una palazzina di tre piani a Rocca di Papa, in provincia di Roma, l’esplosione ha coinvolto il palazzo che ospita il Comune. Nella deflagrazione è rimasto ferito anche il sindaco Emanuele Crestini, assieme ad altre otto persone, tre delle quali sono bambini. Non è ancora chiaro se l’esplosione si sia innescata all’interno del palazzo, come sembrerebbe da una prima ricostruzione, o se sia partita da alcuni lavori che erano in corso su delle condutture in strada, proprio di fronte al palazzo.

L’esplosione ha provocato il crollo di parte della palazzina. Sul posto vigili del fuoco e squadre Usar, gli specialisti per la ricerca tra le macerie.