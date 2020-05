Esplosione in fabbrica a Ottaviano

– Una forte esplosione è avvenuta poco fa nella fabbrica Adler Plastic in Via Mozzoni ad Ottaviano (Napoli). Al momento non si sa se vi siano persone coinvolte.

Sul posto carabinieri, polizia e vigili del fuoco. La fabbrica appartiene al Gruppo Adler dell’imprenditore Paolo Scudieri.