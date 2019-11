Esplosione a Campomorone, paura tra i residenti: petardo lanciato dalla finestra

Un botto fortissimo risuonato in tutta la vallata, che ha spinto decine di persone ad affacciarsi alle finestre per cercare di capire cosa stesse succedendo: serata movimentata per gli abitanti di Campomorone, disturbati e spaventati dall’esplosione di un petardo nella centrale via De Gasperi.

L’allarme intorno alle 22, con diverse segnalazioni ai vigili del fuoco per la presenza di fumo in strada in seguito all’esplosione. I pompieri sono intervenuti sul posto e hanno iniziato a setacciare la zona in cerca di eventuali pericoli. I testimoni presenti in strada hanno riferito di avere visto un flash di luce bianca, seguito dal boato e dal fumo, racconti che hanno spinto i pompieri e i carabinieri – nel frattempo arrivati in via De Gasperi – a cercare il petardo.

L’ipotesi può probabile è che sia stato gettato da una finestra. Inizialmente i pensieri sono corsi al cantiere del Terzo Valico, ma gli approfondimenti hanno confermato che si è trattato di un petardo. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito e non ci sono stati danni, neppure alle auto parcheggiate. Tra i residenti, però, serpeggia il malumore per episodi che negli ultimi tempi sono cresciuti.