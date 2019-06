Esof 2020, accordo tra Fondazioni Internazionali Trieste e Fegato

La FIT e la FIT hanno siglato un’intesa per collaborare a Esof2020, l’EuroScience Open Forum in programma a Trieste dal 5 al 9 luglio 2020.

L’organizzatrice in loco di Esof2020, la Fondazione Internazionale Trieste (FIT), ha siglato un memorandum con la Fondazione Italiana Fegato ONLUS (FIF), con l’obiettivo di fortificare e ottimizzare i loro rapporti. L’intesa prevede un’azione congiunta per promuovere la ricerca, l’educazione scientifica e la divulgazione di conoscenze di medicina traslazionale. Si parla inoltre di effettuare un lavoro in comune per accedere a nuove fonti di finanziamento nazionale e internazionale per ricerche collaborative, e istituire borse di studio per ricercatori nell’ambito delle tematiche della ricerca e dell’innovazione con particolare riguardo alla medicina traslazionale.

La firma del memorandum è avvenuta nel quartier generale della FIT e di Esof2020, alla Sottostazione Elettrica del Porto Vecchio di Trieste. Erano presenti il presidente della FIF Adriano del Prete, il Presidente della FIT e campione di Esof2020 Stefano Fantoni, e Claudio Tiribelli, Direttore Scientifico della FIF. Fantoni ha parlato di una FIT “più forte dopo questa intesa, da quando è cominciata l’avventura di Esof, che tra i vari temi ha la salute e, in particolare, con focus sulla medicina traslazionale. Quindi, la collaborazione è stata essenziale”. Del Prete ha fatto eco sottolineando l’importanza di collaborare per “progresso e libertà della scienza”.