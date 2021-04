TRIBUNALE DI BARI

ESEC. IMM. R.G.E. 30/2020

G.E. Dott. Antonio Ruffino

LOTTO UNICO – Comune di Bitetto (BA).

Immobile per civile abitazione in Via Giacomo Castore n.1 piano T, mq 59 circa, composta di 3 vani e w.c., con area pertinenziale scoperta di mq 60 circa.

Locale ad uso deposito in Via Maddalena n.61, piano S1 di mq 62 circa.

PREZZO BASE: EURO 113.735,00

(OFFERTA MINIMA EURO 85.305,00)

IN CASO DI GARA AUMENTO MINIMO EURO 3.000,00

Vendita con modalità esclusivamente telematica asincrona a partire dal giorno 26/07/2021 ore 16 e per i successivi cinque giorni lavorativi, sino al giorno 02/08/2021 ore 16. Deposito offerte entro le ore 12.00 del giorno 19/07/2021 in via telematica tramite il modulo web “Offerta Telematica” del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sulla piattaforma https://venditetelematiche.tribunaliitaliani.it , inviandola all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it .

Maggiori info presso il delegato Dott. Rosario Marra (tel. 0805651424 – mail: r.marra@mmp-partners.it) previo appuntamento e su www.tribunale.bari.it, www.giustizia.bari.it , www.asteannunci.it , www.ogginotizie.it , www.tribunaliitaliani.it.