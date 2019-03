Esce per un’ora, i ladri gli svaligiano casa

È uscita di casa appena un’ora, giusto il tempo di fare una commissione, ma quando è tornata ha trovato l’abitazione messa a soqquadra. Vittima di un furto, consumato con un singolare tempismo, una pensionata ultranovantenne che vive in una villetta di via Emilia, nella lottizzazione Cucchiarelli. È successo nella tarda mattinata di ieri, in prossimità dell’ora di pranzo quando la vittima del furto era uscita a piedi in compagnia di una conoscente. Stando al sopralluogo della Polizia, intervenuta dopo la richiesta di aiuto al 113, i ladri si sono introdotti nell’abitazione forzando una finestra e una volta dentro hanno rovistato nelle stanze. A quanto pare tuttavia avrebbero preso poco o niente.

Truffa sventata in via dei Volsci

Nel pomeriggio di ieri in via dei Volsci due giovani, a bordo di un’utilitaria nera, hanno cercato di mettere a segno la truffa dello specchietto ai danni di un anziano automobilista. Lo hanno affiancato e hanno simulato il contatto tra i due veicoli, poi hanno invitato l’altro utente della strada a fermarsi. Ma la vittima non si è lasciata convincere a consegnare loro dei soldi e i due se ne sono andati senza insistere.