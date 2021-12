Esce per passeggiata in bici, scompare maresciallo Esercito

È di Fabio Argiolas, 42 anni, maresciallo dell’Esercito di stanza alla caserma Villasanta, il corpo recuperato ai piedi di una scogliera in prossimità di Calamosca, sul litorale di Cagliari.

Il cadavere è stato avvistato da un passante che ha subito informato la Capitaneria di porto, che poi lo ha individuato via mare.

Sul posto sono arrivate le squadre del Soccorso alpino, insieme ai vigili del fuoco e ai militari della Guardia costiera, che hanno recuperato il corpo.

La salma sarà trasferita al Policlinico di Monserrato per l’autopsia. L’ipotesi più avvalorata è quella di un incidente. Di Argiolas non si avevano più notizie dal 27 dicembre scorso, quando era uscito di casa per un giro in bicicletta. La bici non è stata trovata: all’ultimo momento il maresciallo potrebbe aver optato per una corsa a piedi.