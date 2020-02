Era ai domiciliari ma la polizia lo sorprende al centro commerciale: arrestato

Era agli arresti domiciliari nella sua abitazione in viale Le Corbusier, a Latina, ma un equipaggio della squadra volanti, durante un servizio di pattugliamento del territorio, lo ha notato passeggiare in viale Paganini, nei pressi del centro commerciale Lestrella. L’uomo, J.A., 27 anni, già noto agli archivi delle forze dell’ordine, è stato quindi immediatamente fermato e arrestato per il reato di evasione.

Terminate le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima.“