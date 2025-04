Equo compenso e giovani professionisti: doppio via libera dalla Regione Lazio

Approvato l’aggiornamento della legge sull’equo compenso e istituita la Consulta regionale dei giovani imprenditori e professionisti.

La Regione Lazio ha dato ufficialmente il via libera a due importanti provvedimenti: l’aggiornamento della normativa sull’equo compenso e l’istituzione della Consulta regionale dei Giovani Imprenditori e Professionisti. Due misure che puntano a rafforzare il valore del lavoro autonomo e delle libere professioni nel tessuto economico del Lazio.

Le delibere, presentate dalla vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli e dall’assessore al Lavoro Giuseppe Schiboni, nascono con l’obiettivo di tutelare la qualità e la dignità professionale, promuovendo anche l’ascolto e il confronto con le nuove generazioni.

Equo compenso: un passo avanti per la tutela professionale

L’aggiornamento della legge regionale del 12 aprile 2019 si è reso necessario per adeguare la normativa laziale alla legge nazionale sull’equo compenso, entrata in vigore il 20 maggio 2023. Il nuovo testo rafforza le tutele per i professionisti che lavorano con la pubblica amministrazione e con le aziende regionali, imponendo il riconoscimento di compensi proporzionati alla qualità e quantità delle prestazioni fornite.

In una nota ufficiale, la Regione sottolinea: “Questa legge combatte lo svilimento dell’attività professionale, ribadendo il diritto a una giusta retribuzione e alla garanzia della qualità del lavoro svolto”.

Consulta dei giovani: voce e spazio alle nuove generazioni

Con l’istituzione della Consulta regionale dei Giovani Imprenditori e Professionisti, la Regione si dota di un nuovo strumento di partecipazione. Ne faranno parte due rappresentanti under 40 per ogni associazione imprenditoriale e ordine professionale, con il compito di dar vita a un tavolo permanente capace di raccogliere idee, proporre soluzioni e sostenere iniziative a favore dell’imprenditoria giovanile.

“La Consulta sarà un ponte tra le nuove generazioni e le istituzioni”, spiega la vicepresidente Angelilli, aggiungendo: “Vogliamo valorizzare chi crea lavoro e offre opportunità nel nostro territorio, garantendo strumenti concreti di tutela e partecipazione. L’equo compenso è una battaglia per riaffermare il valore dei professionisti e della loro attività”.

Soddisfazione dal Consiglio regionale

Anche il presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale, Marco Bertucci, ha espresso soddisfazione per l’approvazione dei provvedimenti: “Si tratta di due misure che avevo indicato come prioritarie fin dall’inizio del mio mandato. L’equo compenso rappresenta una garanzia di qualità e valorizzazione del lavoro professionale, mentre la Consulta rafforza il dialogo tra istituzioni e giovani”.

Bertucci ha inoltre ringraziato gli assessori Angelilli e Schiboni per il lavoro svolto e ha elogiato l’impegno del ministro Marina Calderone per la normativa nazionale, sottolineando come “la Regione Lazio si confermi attenta a tutte le realtà economiche del territorio, riconoscendo finalmente il valore degli ordini professionali e del lavoro autonomo”.