Entella dona maglia personalizzata a Papa Francesco

Una maglia della Virtus Entella con il numero 9 e il nome di Papa Francesco stampato sulla schiena è stata donata dalla società di Chiavari, che milita in Serie B, al Pontefice, grande appassionato di calcio e tifoso San Lorenzo, una squadra che milita nella Serie A dell’Argentina.

La maglia è stata consegnata nelle mani del Santo Padre da Don Andrea Buffoli, assistente spirituale del club. Sui social l’Entella ha scritto: «Nuovo importante acquisto per la Virtus Entella! Questa mattina il nostro assistente spirituale Don Andrea Buffoli ha consegnato la maglia biancoceleste con il numero nove a Papa Francesco. Il Pontefice, sorpreso e divertito, ha apprezzato molto, ricambiando con una benedizione per tutta la famiglia Entella. Grazie di cuore Santità, ora abbiamo un tifoso in più».

A Roma anche l’assessore allo sport della Regione Ilaria Cavo che ha accompagnato in Vaticano la delegazione dei “Campioni del cuore”, la squadra ligure formata da consiglieri regionali, amministratori locali e sacerdoti impegnata sul fronte della beneficenza e della solidarietà. Prima dell’udienza plenaria in piazza, Papa Bergoglio ha incontrato privatamente la delegazione ligure e ha voluto conoscere i protagonisti della squadra calcistica che ieri sera si è cimentata in una partita con la Nazionale Vaticana.