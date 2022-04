EVENTO ORGANIZZATO DA ARAP: GRANDE OPPORTUNITÀ PER LE NOSTRE IMPRESE. (Regflash) . L’Aquila, 09 apr. L’Abruzzo protagonista della transizione energetica, grazie alla costruzione di una filiera dell’idrogeno green, dalla componentistica alla logistica, per arrivare alla produzione del vettore da fonti rinnovabili come eolico e fotovoltaico, e alla successiva distribuzione e utilizzo, come alternativa alle fonti fossili. Non più solo per ragioni ambientali, ma anche di sostenibilità economica e finanziaria.