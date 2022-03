Energia, Assessori Lampis e Pili: “La transizione sia un’opportunità per industria, famiglie e generazioni future”

– “Chiediamo uno sforzo maggiore da parte del Governo nazionale nelle politiche di semplificazione energetica. È necessario che le comunità siano protagoniste dello sviluppo territoriale, perciò Regioni e Comuni non possono essere spettatori passivi di una pianificazione imposta dall’alto”. Lo hanno detto gli assessori regionali dell’Industria, Anita Pili, e della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, in occasione del convegno, svoltosi a Roma, “Le Regioni alla prova delle rinnovabili e della transizione”.

“La Sardegna – hanno aggiunto i due esponenti della Giunta Solinas, che hanno partecipato nel ruolo di coordinatori della Commissione Ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni – pretende che la transizione sia un’opportunità per l’industria, le famiglie e le generazioni future. La parola chiave è solidarietà, inserita in uno scenario energetico che non deve lasciare nessuno da solo”. (fm)