Emma Ugolini criticata dopo il premio di Mattarella

Emma Ugolini è stata definita ingrata da dei militanti di CasaPound perché, dopo aver ricevuto il titolo di Alfiere del lavoro, ha dichiarato che se ne andrà dall’Italia.

Emma Ugolini ha ricevuto la medaglia di Alfiere del lavoro, Emma Ugolini ha dichiarato che: “Nei prossimi dieci anni mi vedo fuori dall’Italia, chiederò scusa al presidente per questo”.

Questa risposta, data a malincuore dalla 18enne, ha scatenato l’ira dei leoni da tastiera, che l’anno definita un’ingrata figlia di papà.

Secondo il Primato Nazionale, quella risposta rappresenterebbe: “uno schiaffo in faccia a tutti i meritevoli che invece, il privilegio di andarsene per trovare all’estero vita più facile, non ce lo avranno mai.”

La giovane ha risposto agli insulti su Open, la testata di Enrico Mentana: “Mi dispiace molto, ma sono quasi costretta ad andarmene per non rimanere impantanata in un sistema che tra laurea in medicina generale e specializzazione crea un vuoto di medici e blocca noi giovani.

Dopo la specializzazione spero davvero di tornare a lavorare in Italia però. Non intendevo certamente dire che non volevo lavorare qui, ci mancherebbe semplicemente sto pianificando il mio futuro e desidero una specializzazione che mi dia un curriculum internazionale”.