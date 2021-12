Emirati: stop alla censura dei film stranieri

Niente più modifiche e tagli per censurare le pellicole internazionali con contenuti espliciti, violenti o per adulti negli Emirati Arabi Uniti, dove l’Ufficio di regolamentazione dei media ha annunciato che i film con queste scene saranno proiettati nelle sale cinematografiche del Paese nella loro “versione internazionale” originale, ma la visione sarà consentita solo ai maggiori di 21 anni.

Lo riporta il sito del quotidiano emiratino The National.

Secondo quanto riferito, le autorità hanno sottolineato che i cinema dovranno aderire rigorosamente alla nuova classificazione per età.

Sebbene la maggior parte dei film internazionali sia proiettato nei cinema degli Emirati, è comune che le pellicole con temi per adulti subiscano il taglio di alcune scene. Finora, la limitazione di età più alta era quella dei maggiori di 18 anni, a cui appartengono relativamente poche pellicole. Sebbene i contenuti violenti vengano mostrati in gran parte senza censure, altre scene esplicite sono state spesso ridotte al minimo nei film proiettati negli Emirati.