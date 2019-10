Emiliano accusa Le Iene di disinformazione su sanità pugliese

Pubblicando su Facebook alcuni minuti dell’intervista della Iena Gaetano Pecoraro, che parla di “sperperi” nella sanità pugliese e della chiusura dell’ospedale di Terlizzi (Bari) che sarebbe nuovo, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, scrive in un lungo post che “la disinformazione si combatte con la verità”, e precisa che “l’Ospedale di Terlizzi non chiude ma viene riconvertito in presidio Post Acuzie, in applicazione del Decreto Ministeriale 70, e le sale operatorie continueranno a funzionare in day surgery alleviando il carico delle sale operatori degli ospedali per acuti”. Nel servizio delle Iene che andrà in onda stasera, Pecoraro sostiene, “parole sue – scrive Emiliano su Fb – che ‘l’Ospedale di Terlizzi è una struttura nuova di zecca e inutilizzata’, e soprattutto che ‘l’Ospedale sta per chiudere’.

Da qui mi attacca dicendo che ‘a Terlizzi di spendono 13 milioni di euro per ristrutturare un Ospedale quando era già stato stabilito che doveva chiudere'”. “Falso”, sottolinea Emiliano.