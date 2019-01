Eliambulanza non può atterrare per maltempo: donna partorisce sulla Palermo-Agrigento

Bimba nata nella stazione di servizio della Tamoil

Tutto è bene quel che finisce bene. Una bimba nella giornata di ieri è nata nella stazione di servizio della Tamoil sulla strada Palermo-Agrigento a causa del maltempo. L’ambulanza che trasportava la mamma 18enne di Roccapalumba è stata costretta a fermarsi, dato che era ormai troppo tardi per raggiungere Palermo poiché il travaglio era già in stato avanzato. I soccorsi di terra si erano già sostituiti all’eliambulanza che, a causa del maltempo, non era riuscita ad atterrare a Lercara Friddi per caricare la partoriente. Il parto in ambulanza è stato possibile grazie ai medici Luna Cleria, Pietro Alimondi, Giulia Villani e ai soccorritori Giuseppe Lercara e Carmelo Pecoraro. A coordinate le operazioni dalla sala operativa del 118 sono stati il medico Biagio Bonanno e gli infermieri Filippo Pizzurro e Marcello D’Aleo.

La bimba sta bene e pesa 3 chili e 400 grammi. Mamma e figlia, appena stabilizzate, sono state condotte al Civico di Palermo.