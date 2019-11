Elezioni regionali: cresce la sfida a Zaia

Elezioni regionali in Veneto: Lorenzoni contro Zaia.

Arturo Lorenzoni è l’uomo che sfiderà l’attuale governatore Zaia alle elezioni regionali? Lorenzoni è un cattolico moderato, apprezzato dalla sinistra e vicesindaco di Padova.

Durante il programma 20,10 su Antenna 3, il sindaco di Padova Sergio Giordani ha dichiarato: “Sì, potrebbe essere un buon candidato. È una brava persona. Faccio fatica a capire le logiche politiche però Lorenzoni, con cui ho un ottimo rapporto, può essere un buon candidato obiettivamente. Contro Zaia è una lotta impari, lo ammetto, ma trovare un collegamento tra liste civiche e Pd, può essere la soluzione. Lorenzoni è una brava persona, onesta, con voglia di lavorare ed è concreto. Vediamo cosa succede”.

Tuttavia, il diretto interessato non la vede allo stesso modo: “No, non mi candido. Mi piace stare qui, mi piace fare il vicesindaco e impegnarmi per migliorare Padova. Non credo ci sia nient’altro da aggiungere”.

Nel frattempo, la coalizione civica sta programmando tutta una serie di incontri che per fine mese dovrebbero portare il nome di chi correrrà per le elezioni regionali. E sembra che sarà proprio Lorenzoni, nonostante questa iniziale reticenza.