Elezioni politiche: in vigore la par condicio fino al 26 settembre 2022



Presidenza – Catanzaro, 03/08/2022







In vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, i comunicati pubblicati nella sezione Calabria notizie del portale istituzionale della Regione Calabria verranno redatti nel rispetto delle regole sulla par condicio, previste dall’articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

La normativa in materia di comunicazione istituzionale prevede, fra l’altro, che la stessa sia caratterizzata da messaggi impersonali e in stretta connessione con il compito istituzionale dell’Amministratore.

Pertanto, fino a lunedì 26 settembre 2022, la comunicazione dell’ufficio stampa della Giunta regionale si atterrà a queste regole.