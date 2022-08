Notizie



Gli elettori temporaneamente all’estero che intendono esprimere il proprio voto per corrispondenza possono utilizzare il modulo allegato di opzione da inviare corredato da un valido documento di riconoscimento al seguente indirizzo di posta elettronica non certificata: servizioelettorato@comune.palermo.it entro e non oltre il 24 agosto 2022.