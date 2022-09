Notizie



Si comunica che le sedute della Commissione Elettorale Circondariale di Palermo per l’ammissione al voto dei cittadini non inclusi, per vari motivi, nelle normali revisioni, si svolgeranno domenica 25 Settembre alle ore 12,00 e alle ore 21,00.

Le domande si dovranno consegnare personalmente, all’Ufficio Elettorato del Comune sino alle ore 19,00 della stessa domenica.