Elezioni Consiglio provinciale, Teano voterà Frasca

Manca circa una settimana al voto per il consiglio della Provincia di Caserta ed alla fine il Comune di Teano sembra aver espresso un solo candidato proveniente dagli scranni della minoranza consiliare, quale Pamela Frasca di Forza Italia. Qualche componente della maggioranza consiliare sembra essere orientato a votare la collega di minoranza Frasca, anche per la ragione che dalla stessa maggioranza sembra non esserci stato alcun candidato. Infatti, nei giorni scorsi fu proprio il sindaco Dino D’Andrea ad aver dichiarato che la sua maggioranza non era per nulla interessata alle candidature per il consiglio provinciale, né tantomeno per quanto concerne lo stesso voto in quanto “i problemi di Teano hanno la priorità sulle candidature al consiglio provinciale”, furono le dichiarazioni del Primo cittadino sidicino.