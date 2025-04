Elezioni Genova 2025: il centrodestra svela i candidati presidenti.

Genova, 1 Aprile 2025 – La coalizione di centrodestra ha ufficializzato i nomi di tutti i candidati presidenti per i nove Municipi di Genova in vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025. La presentazione ufficiale dei candidati si terrà giovedì 3 aprile alle ore 17 in via Ceccardi.

I candidati, espressione delle liste Vince Genova, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e le civiche, sono:

Giorgia Mannu (Vince Genova): Municipio Valpolcevera

(Vince Genova): Municipio Valpolcevera Angelo Guidi (Vince Genova): Bassa Val Bisagno (attuale presidente)

(Vince Genova): Bassa Val Bisagno (attuale presidente) Maurizio Uremassi (Vince Genova): Media Val Bisagno (attuale presidente)

(Vince Genova): Media Val Bisagno (attuale presidente) Federico Bogliolo (Vince Genova): Municipio Levante (attuale presidente)

(Vince Genova): Municipio Levante (attuale presidente) Federica Cavalleri (Fratelli d’Italia): Centro Est (attuale consigliera comunale)

(Fratelli d’Italia): Centro Est (attuale consigliera comunale) Davide Rossi (Lega): Municipio Centro Ovest

(Lega): Municipio Centro Ovest Lorella Fontana (Lega): Municipio Ponente

(Lega): Municipio Ponente Anna Palmieri (Fratelli d’Italia): Medio Levante (attuale presidente)

(Fratelli d’Italia): Medio Levante (attuale presidente) Nunzio Rondoni: Medio Ponente

Pietro Piciocchi, candidato sindaco per il centrodestra, ha dichiarato: “Abbiamo scelto persone che conoscono a fondo i bisogni delle delegazioni, che vivono ogni giorno la città reale e che sapranno essere punto di riferimento per i cittadini”. Ha inoltre ringraziato i presidenti uscenti Cristina Pozzi e Guido Barbazza.

Ilaria Cavo, candidata vicesindaco, ha sottolineato l’importanza delle figure femminili candidate: “Federica Cavalleri, Anna Palmieri, Lorella Fontana e Giorgia Mannu sono esempi concreti di un modo di fare politica fatto di ascolto, presenza, competenza, concretezza”.

Le elezioni si terranno il 25 e 26 maggio, con eventuale ballottaggio l’8 e 9 giugno, in concomitanza con i referendum su lavoro e cittadinanza promossi da Cgil e +Europa.