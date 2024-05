ELEZIONI AMMINISTRATIVE TARQUINIA: AVS: 29 MAGGIO INCONTRO CON SPOSETTI SUI TESORI DI TARQUINIA

Tarquinia merita un futuro di bellezza, natura e sviluppo sostenibile.

Mercoledì 29 maggio alle ore 18.00, presso l’hotel Torre del Sole a Marina Velca si terrà un incontro con il candidato sindaco Francesco Sposetti sulla tutela e la valorizzazione dei tesori ecologici e ambientali di Tarquinia.

L’incontro – promosso dalla coalizione che sostiene Francesco Sposetti con i candidati Monica Calzolari, Massimo Luccioli ed Elena Vana – sarà un’occasione per riflettere sulle tante criticità di tutto il litorale tarquiniese e sulle strategie più efficaci per rilanciare la bellezza di un contesto storico e naturale per molti aspetti davvero unico.

Occorre uscire dalla lunga inerzia che penalizza il Lido sia nelle potenzialità economiche e turistiche che nel patrimonio storico naturalistico del borgo delle Saline e di porto Clementino. C’è bisogno di affrontare il grave inquinamento del Marta, che incide in modo pesante sulla qualità delle acque costiere e sull’offerta turistica. Il litorale di Marina Velca, poi, va integrato nelle politiche di sviluppo urbano migliorando le infrastrutture a cominciare dalla realizzazione di una lista ciclabile che tocchi il Lido e la città.

Tarquinia merita di essere governata con una visione di futuro più internazionale, aperta all’innovazione e alla sostenibilità ambientale.

All’incontro di mercoledì partecipano in qualità di esperti Daniela Eusebi, imprenditrice nel settore turistico alberghiero, Alessandro Mandolesi, etruscologo, GIuseppe Nascetti professore emerito di ecologia dell’Università della Tuscia

Sinistra Italiana Tarquinia