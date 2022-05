Tutti gli eventi in programma

Milano, 27 maggio 2022 – Laboratori, dibattiti e una Marcia della pace che coinvolgerà cittadini, bambini, bambine e studenti: domani in scena la prima Giornata del gioco.

Dopo una settimana ricca di iniziative, che dal 23 maggio ha visto in città decine di appuntamenti organizzati dai settori Educazione, Welfare, dai municipi e dal Garante dei diritti per l’infanzia e per l’adolescenza, insieme a scuole ed enti del Terzo settore per celebrare i diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, domani come stabilito dalla Giunta lo scorso aprile, su impulso di una proposta dei ragazzi del Consiglio di Municipio 8, si celebrerà per la prima volta la “Giornata del gioco”.

E sarà proprio nel Municipio 8 a svolgersi, a partire dalle 8:45, la Marcia della Pace organizzata dall’ICS Riccardo Massa che si concluderà poi al Monte Stella dove andrà in scena l’ultimo appuntamento della School week 22 del Municipio 8 con, alle ore 11, l’alzabandiera della Pace in presenza delle autorità cittadine.

Ma non è questo l’unico appuntamento che animerà in tutta la città una giornata in cui si celebra il gioco in ogni sua forma, strumento educativo e di crescita, che permette l’incontro di generazioni in attività che uniscono il divertimento alla riflessione e riescono a coinvolgere tutti e ciascuno, dai più piccoli ai più grandi.

Tra i tanti appuntamenti, laboratori per costruire giochi con materiali di riciclo, dibattiti rivoti anche ai più piccoli e spettacoli teatrali.