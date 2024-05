Educazione alimentare, ciclo di incontri nelle scuole

Al via oggi gli incontri di educazione alimentare negli istituti scolastici di Sora. L’iniziativa è promossa da Itaca Ristorazione e Servizi Srl con la collaborazione del Comune di Sora.

Nelle scuole per l’Infanzia gli incontri verteranno sul tema “Un racconto per ogni stagione” con l’obiettivo di far conoscere ai bambini le diverse tipologie di frutti ed il periodo dell’anno nel quale possiamo trovarli.

Nelle scuole primarie si parlerà di “La piramide alimentare e il piatto sano”. L’attenzione sarà focalizzata sulla varietà e l’apporto calorico degli alimenti e tutti gli aspetti correlati ad una dieta sana.

Si tratta di un’iniziativa molto importante alla quale va il plauso del Sindaco Luca Di Stefano e della Consigliera delegata all’Istruzione Francesca Di Vito.