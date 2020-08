Edilizia: aumentano i noleggi di piattaforme aeree in Lombardia

Il settore dell’edilizia si avvale costantemente di un’ampia serie di strumenti. Mezzi che permettono di svolgere con profitto ed efficienza il lavoro al meglio. È questo il caso assicurato dalle piattaforme aeree che, per le loro caratteristiche, sono sempre più apprezzate. Benefici questi che si traducono nell’incremento delle richieste di noleggio di queste strutture, in special modo nella regione Lombardia. Ecco dunque che può essere interessante scoprire da vicino le peculiarità di questa opzione vantaggiosa.

L’edilizia è un campo estremamente multiforme e sfaccettato. Coloro che operano in questo settore lo sanno bene. Per intervenire al meglio e offrire il miglior servizio occorre infatti avvalersi della strumentazione idonea. Un set di strutture e attrezzi che si contraddistinguono per la varietà e l’ampiezza delle opzioni.

Una delle più ricercate al momento attuale è costituita dalla piattaforma aerea. Una testimonianza della sua importanza in ambito edile si riscontra anche nell’incremento della richiesta di noleggio di questi mezzi.

Una crescita che vede in primo piano la regione Lombardia, dove sono presenti numerose ditte specializzate che mettono a disposizione un servizio di nolo molto conveniente, spesso attivabile direttamente online.

Fortemente radicata sul territorio è per esempio Giffi Noleggi, che offre un servizio di Noleggio piattaforme aree a Brescia e in molte altre città e aree periferiche della regione, ma non solo: la ditta infatti è presente con le sue numerose sedi in diverse regioni italiane, dove garantisce sempre la medesima qualità e serietà nel servizio.

Aumentano gli investimenti nel settore del noleggio

La richiesta sempre maggiore di noleggi di piattaforme aeree si inserisce all’interno di un quadro più ampio, in cui la crescita della domanda interessa un gran numero di macchinari, veicoli commerciali e attrezzatura impiegati in ambito professionale.

Per questa ragione, nel nostro paese stanno aumentando anche gli imprenditori intenzionati a investire in questo business. Si guarda principalmente alle affiliazioni con realtà già affermate nel settore, per cercare opportunità vantaggiose e in grado di agevolare il più possibile il processo di apertura della nuova attività.

Giffi Noleggi, a tal proposito, viene incontro a queste esigenze garantendo agli investitori di contare subito sul negozio – e i relativi uffici – così come sulle strumentazioni e le macchine da destinare al noleggio.

Sarà dunque possibile aprire un punto Giffi Noleggi con la garanzia di beneficiare delle condizioni per poter iniziare subito a lavorare al meglio.

Le piattaforme aeree: cosa sono e a cosa servono

Innanzitutto, è essenziale stabilire i presupposti per cui è nata e si è imposta questa particolare strumentazione. La piattaforma aerea è conosciuta anche con la sigla PLE ed è stata progettata allo scopo di ottimizzare e migliorare le performance degli operatori.

In passato il personale era infatti legato all’impiego di ponteggi o trabattelli, a seconda delle necessità. Questi mezzi però limitavano il lavoro e presentavano una vasta serie di svantaggi e di rischi.

Per ovviare a queste problematiche, incrementando al contempo sicurezza e produttività, è stata allora ideata la piattaforma aerea. Un mezzo che consente alle imprese edili di effettuare in tranquillità lavorazioni in quota. Le soglie di riferimento variano dai due agli oltre cento metri da terra. In aggiunta, lo speciale meccanismo realizzato rende semplice, sicuro e veloce far arrivare all’altezza richiesta sia l’operatore che la relativa attrezzatura.

È dunque possibile intervenire su ogni problematica o effettuare qualsiasi intervento avendo la garanzia delle migliori tutele per le persone che possono lavorare in tranquillità.

L’avvento di questa soluzione ha ribaltato completamento lo scenario: in breve si sono imposti nuovi standard qualitativi, di sicurezza e di produttività. È così che le piattaforme aeree hanno acquisito la fama che ora le rende particolarmente richieste dalle imprese. Questo perché esse permettono in ultima analisi di ottimizzare le risorse, riducendo di molto sia i costi che le tempistiche necessarie al completamento del lavoro.

I vantaggi di noleggiare una piattaforma aerea

Il noleggio di piattaforme aeree si è affermato sempre di più nel corso del tempo perché permette di usufruire di mezzi già di per sé vantaggiosi disponendo di alcuni benefici aggiuntivi. Nello specifico, il servizio assicura al cliente la sicurezza di potersi avvalere di strumenti mobili sempre nuovi e perfettamente funzionanti.

La rapidità della gestione degli ordini è poi un altro fattore che favorisce molto l’impresa edile. L’azienda sa infatti di poter contare su un servizio su misura efficiente e su un trasporto a domicilio veloce del macchinario.

Affidarsi a una ditta specializzata, infine, significa anche individuare il modello di piattaforma più adatta per le proprie necessità con la massima consapevolezza. Realtà come Giffi Noleggi, infatti, offrono una vera e propria consulenza in grado di fornire tutte le informazioni e il massimo supporto di cui si ha bisogno prima di effettuare la scelta del macchinario da noleggiare.